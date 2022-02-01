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Шойгу: войска ВВО преодолели около 10 тысяч километров в ходе переброски в Белоруссию

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 13:09
Армия
Шойгу: войска ВВО преодолели около 10 тысяч километров в ходе переброски в Белоруссию
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 февраля. Части и подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе проверки сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии успешно преодолели до десяти тысяч километров. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу отметил высокую слаженность и организованность действий военнослужащих ВВО при перемещении в Белоруссию.

«Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны», — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ.

По его словам, в настоящее время проходит первый этап проверки боеготовности сил Союзного государства на учениях в Белоруссии. Ранее Шойгу сообщил, что иностранным военным атташе были разосланы уведомления о составе сил и характере маневров «Союзная решимость — 2022».

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шойгу учения вво союзная решимость
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