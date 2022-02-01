Песков отметил особую роль Бориса Ельцина в истории России

Москва, 1 февраля. Первый президент РФ Борис Ельцин навсегда оставил свой след в истории страны, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это очень крупная политическая фигура, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства. Так Песков ответил на вопрос журналистов об отношении сотрудников Кремля к Ельцину.

«Так же, как относились всегда. Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны», — сказал Песков.

Как стало известно ранее, личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской рассказал о съемках купания президента в ледяной воде. Это было необходимо для опровержения слухов о проблемах со здоровьем у президента.