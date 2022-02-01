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Песков отметил особую роль Бориса Ельцина в истории России

Политика
Песков отметил особую роль Бориса Ельцина в истории России
haval-global.com  /  Alexandr Yakovlev

Москва, 1 февраля. Первый президент РФ Борис Ельцин навсегда оставил свой след в истории страны, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Это очень крупная политическая фигура, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства. Так Песков ответил на вопрос журналистов об отношении сотрудников Кремля к Ельцину.

«Так же, как относились всегда. Это очень крупная политическая фигура, которая навсегда оставила, собственно, свой след в истории нашей страны и занимает свое особенное место в истории нашей страны», — сказал Песков.

Как стало известно ранее, личный фотограф Ельцина Дмитрий Донской рассказал о съемках купания президента в ледяной воде. Это было необходимо для опровержения слухов о проблемах со здоровьем у президента.

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