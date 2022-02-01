«Революция грузовиков»: Альгис Микульскис рассказал о самой диковинной версии ее причин

Канадские дальнобойщики выступают против введения сертификатов о вакцинации для пересечения границы с США. «Виноват» в этом, как обычно, Путин. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис продолжает наблюдение за погружением Запада в антироссийскую «пропасть».

Акции протеста под общим названием «Конвой свободы — 2022» вспыхнули в Канаде еще 22 января. Поводом для недовольства водителей большегрузов стало вступление в силу распоряжения правительства Трюдо о требовании паспорта вакцинации при пересечении границы с США. Уже на следующий день из Ванкувера в Оттаву выдвинулись порядка 500 грузовиков, а 29 января в столице страны начался масштабный антиправительственный митинг, который пока ни к чему и не привел: премьер-министр Канады Джастин Трюдо не только отказался выполнять требования разъяренных манифестантов, но и назвал их маргиналами.

«Маргинальное меньшинство людей, движущееся к Оттаве, выражая свои неприемлемые взгляды, не представляет позиции канадцев, которые поддерживали друг друга, которые знают, что следование науке и готовность защитить друг друга — лучший способ и дальше гарантировать наши свободы, наши права, наши ценности как страны», — цитирует главу кабинета министров RT.

К настоящему моменту Оттава практически полностью заблокирована, а Трюдо с семейством спешно отбыл в некое «неназванное место».

Чтобы понять, к каким последствиям приведет это выступление, важно знать, что до недавних пор границу с Соединенными Штатами регулярно пересекало около 160 тысяч водителей. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман в интервью RT дал весьма неутешительный прогноз того, чем может закончиться вся эта «дальнобойная история».

«Самая большая опасность этой ситуации с дальнобойщиками в том, что прилавки канадских магазинов могут стремительно опустеть. Фактически это будет означать наступление серьезного социально-экономического кризиса, который может перерасти в массовые антиправительственные политические волнения — вплоть до отставки действующего правительства», — заключил эксперт.

А теперь о самом интересном. Казалось бы, Канада, протесты, заявления Трюдо... Да пусть протестуют, нам-то что за печаль?! Однако, как выяснилось, не так все просто: обострение антироссийских настроений, не так давно захлестнувшее коллективный Запад, самым удивительным образом дало о себе знать и на берегах Онтарио.

Global Look Press / Liang Sen/XinHua

28 января ведущая канадского государственного СМИ CBC News Нил Коксал в беседе с министром общественной безопасности Марко Мендичино бездоказательно выдвинула версию о «главном вдохновителе протестов», которым, по мнению журналистки, является Россия!

«Учитывая поддержку Канадой Украины в этом нынешнем кризисе с Россией, я не знаю, надуманно ли спрашивать, но есть опасения, что российские деятели могут продолжать разжигать ситуацию по мере роста этого протеста, но, возможно, даже подстроили его с самого начала», — приводит слова Коксал канадская медиаплатформа True North.

К чести канадцев, очередной антироссийский месседж не вызвал у них ожидаемого отклика, а на телеведущую, пожелавшую разыграть столь популярную нынче карту, обрушился настоящий шквал критики, общую идею которого можно описать словами некоего Ника Шорта, одного из комментаторов скандальных заявлений Коксал.

«Не знаешь, что делать, вини неуловимых российских деятелей!»

В принципе, ничего нового в диковинных претензиях канадской ведущей нет: России уже давным-давно приписывают едва ли не все земные грехи. Однако в последнее время антироссийская риторика начала принимать формы не только такие экстравагантные, но и вполне зловещие. Так, 8 января, издание Lenta.ru процитировало слова неназванного сотрудника Белого дома, который охарактеризовал Россию как государство, уже много лет представляющее опасность для Европы.

«У нас есть что обозначить из собственных обеспокоенностей. И это имеет критическую важность, поскольку каждый, кто знаком с историей, понимает, что главная угроза европейской безопасности на протяжении последних нескольких десятилетий исходила от России и сил, союзных ей», — заявил американский чиновник.

Как нетрудно догадаться, главным поводом для всех этих «обеспокоенностей» является Украина, которую не просто ведут к обострению отношений с Россией, а в прямом смысле слова толкают к войне с ней. Причем делают это настолько топорно, что даже Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Джо Байденом, кажется, впал не некое изумление и практически прямым текстом потребовал от своего американского коллеги унять милитаристский пыл. Но разве для того раздувалась вся эта история с «агрессией Москвы», чтобы обращать внимание на мнение официального Киева? Задачи перед ее авторами стоят абсолютно другие.

Что же касается Канады и ее дальнобойщиков. Пусть протестуют. Если бы ответственность за их действия не пытались приписать России, тут никому и дела до них не было бы. Но пытаются. И эти попытки в свете всего происходящего в мире выглядят уже вовсе не забавными.