В Кремле сообщили о путанице с передачей российского ответа на письмо США по безопасности

Москва, 1 февраля. Россия не передавала США реакцию на ответ по гарантиям безопасности. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Госдепа о якобы получении документа из Москвы.

По словам Пескова, в американском внешнеполитическом ведомстве возникла путаница.

«Это были другие соображения несколько по другой проблематике. Пока основного ответа Российской Федерации по главной теме, наверное, нынешних дней передано не было. Пока еще этот ответ готовится, а это просто произошла путаница», — сказал представитель Кремля журналистам.

Вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться во время переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова. Российский министр поделится с коллегой реакцией Москвы по ответам Вашингтона.