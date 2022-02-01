Актриса Сирша Ронан снимется в драме «Выгон» от режиссера «Непрощенной»

Лос-Анджелес, 1 февраля. Звезда фильмов «Леди Берд» и «Маленькие женщины» Сирша Ронан сыграет главную роль в новой драме «Выгон». Режиссером ленты выступит Нора Финшелдт, снявшая картину «Непрощенная».

Драма «Выгон» станет экранизацией одноименного романа британской журналистки и писательницы Эми Липтрот. Фильм с Ронан расскажет о женщине, вышедшей из реабилитационного центра, в котором она провела более десяти лет. Героиня возвращается на овцеводческую ферму на островах Шотландии, где прошло ее детство, передает The Hollywood Reporter.

По словам Финшелдт, у команды есть все, чтобы фильм вышел мощным и захватывающим. Во-первых, считает режиссер, в этом ей помогут кинематографичные пейзажи диких Оркнейских островов.

«Во-вторых, наша главная актриса, Сирша Ронан, которая привносит магию на экран своим уникальным сочетанием харизмы и эмоциональной глубины», — подчеркнула Финшелдт.

Напомним, фильм «Непрощенная» вошел в рейтинг самых популярных кинокартин Netflix. Главную роль в ленте сыграла Сандра Буллок.