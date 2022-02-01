Soha: нарушение конвенции Монтре в Черном море обернется для НАТО большими проблемами

Ханой, 1 февраля. Попытка Североатлантического альянса начать военные действия в акватории Черного моря обернется большими проблемами, поскольку Россия даст решительный и жесткий ответ, пишет издание Soha.

Авторы материала для вьетнамского портала обратили внимание, что США и другие страны НАТО оказывают военную помощь Украине поставками летального оружия. При этом они утверждают, что не станут вмешиваться в ситуацию в случае эскалации конфликта в Донбассе, передает издание «Народные Новости».

По мнению вьетнамских аналитиков, несмотря на эти заявления, флот НАТО может попытаться войти в Черное море и приблизиться к российским берегам. Однако эти действия приведут к нарушению конвенции Монтре, которая ограничивает возможности военных кораблей в регионе. Если же страны Альянса нарушат международное морское право, то они столкнуться с военной мощью ВС РФ. Соответственно, конвенция Монтре стала настоящей ахиллесовой пятой для НАТО.

В случае опасности Россия мгновенно приведет в боевую готовность береговые ракетные комплексы «Бал», «Бастион», задействует подлодки «Варшавянка», а также весь Черноморский флот. Соответственно, флот Альянса окажется совершенно беспомощным в Черном море против ВМФ РФ. Так, недавно маневры российских десантных кораблей уже вызвали переполох на Западе.

Ранее RT сообщал, что Минобороны РФ уведомило иностранных партнеров о проведении совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022».