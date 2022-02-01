Власти Хакасии разрабатывают пешеходные и веломаршруты

Абакан, 1 февраля. Министр физической культуры и спорта Хакасии Сергей Кочан рассказал о работе над проектом «Узнай Хакасию».

По словам Кочана, в рамках проекта сейчас разрабатывается сеть пешеходных и веломаршрутов протяженностью от 5 до 15 км, которые охватят всю территорию региона и будут проложены в самых живописных местах и исторически интересных пунктах. Как считает Кочан, эти маршруты привлекут жителей Хакасии к занятиям физической культурой, сообщает «Хакасия».

Уже создана и проходит тестирование электронная система регистрации потенциальных участников проекта. Планируется разработать порядок поощрения самых активных жителей Хакасии. В число маршрутов обязательно войдут горные массивы Усть-Абаканского района, окрестности гор Саян, Абазы, а также достопримечательности городов и районов Хакасии.

Ранее ФАН сообщал об открытии в Подмосковье участка велодороги Москва — Санкт-Петербург. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, пилотный участок маршрута «Вело-1» введен в эксплуатацию в Дмитрове. Велотрасса проходит вдоль канала имени Москвы.