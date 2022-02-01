В Черкесске задержали покушавшихся на жизнь мужчины из-за кровной мести

Черкесск, 1 февраля. СК России по Карачаево-Черкесской республике возбудил уголовное дело в отношении двух братьев, подозреваемых в покушении на убийство мужчины.

По версии следствия, два брата напали на 34-летнего Азамата Каджакова прямо в центре Черкесска. Один из них выстрелил в потерпевшего, а второй добивал его дубинкой. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц», сообщает Life.

Задержанные подозреваемые уже сознались в содеянном. Отмечается, что пострадавшему удалось выжить, сейчас он находится в больнице с огнестрельными ранениями ног. В качестве одного из мотивов нападения рассматривается кровная месть.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Чертаново мужчины, пытавшегося устроить пожар в квартире девушки. Задержанный признался, что принес к двери квартиры бывшей сожительницы ее вещи, поджег их и скрылся с места преступления. Следствие заподозрило мужчину в покушении на жизнь девушки.