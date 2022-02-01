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Правительство РФ увеличило пошлину на экспорт нефти

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 13:00
Экономика
Правительство РФ увеличило пошлину на экспорт нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 февраля. Пошлина на экспорт нефти выросла для российских поставщиков на 1 доллар с начала февраля, сообщает РИА Новости.

Размер пошлины достиг 47,7 доллара за тонну после изменения. Это вызвано повышением стоимости нефти на мировых рынках. Российская марка Urals торгуется на высоких уровнях: с 5 декабря по 14 января средняя цена составила 77,16 доллара за баррель.

РФ также увеличила пошлину на экспорт нефтепродуктов, масел и сжиженный газ. Так государство извлекает выгоду из увеличения стоимости энергоресурсов на внешних рынках.

Тем временем компания «Газпром нефть» инвестирует в дальнейшее развитие нефтедобывающей инфраструктуры. Одним из регионов, в которые направляются средства, стал ЯНАО.

Добывающие корпорации на Ямале по итогам прошлого года получили рекордные прибыли за счет высоких цен на газ и нефть на мировом рынке. Подробности приводит «ФедералПресс».

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