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Экономист Атаманюк раскрыл истинную цель создания союза Британии с Украиной и Польшей

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 12:59
Политика
Экономист Атаманюк раскрыл истинную цель создания союза Британии с Украиной и Польшей
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 февраля. Создание нового союза между Великобританией, Польшей и Украиной может серьезно навредить Незалежной. Об этом рассказал украинский экономист Юрий Атаманюк.

Эксперт уверен, что новости о возможном формировании нового альянса должны не радовать, а настораживать Киев. По его словам, стоит помнить о том, что в действительности Украина и Великобритания не являются союзниками в полном смысле этого слова, а потому нет абсолютно никаких гарантий, что Лондон будет действовать в интересах Незалежной.

«Украина должна со страхом воспринимать эту информацию. Великобритания не является нашим союзником. Союзник — это же статус, терминология, закрепленная международными актами», — рассказал Атаманюк в эфире канала «Наш».

Экономист напоминает, что Польша тоже вовсе не заинтересована в развитии и благополучии Украины. По словам аналитика, это связано в первую очередь с тем, что рост экономики и повышение уровня жизни в Незалежной негативно скажется на ситуации у самих поляков.

Экономист Атаманюк раскрыл истинную цель создания союза Британии с Украиной и Польшей
pixabay.com /

«Страшный сон поляков — это начало развития экономики и промышленности Украины, потому что Польша и Украина — это сообщающиеся сосуды. То есть, если вести грамотную экономическую политику, наши сельское хозяйство, машиностроение, текстильная промышленность подавляли бы польские. Около двух миллионов трудовых мигрантов с Польши вернулись бы на Украину на созданные рабочие места, а польские работники вернулись бы туда, где они были в 90-х годах — в Великобританию и Германию. Поэтому для них развитие Украины — это реальный кошмар», — объяснил эксперт.

Атаманюк отмечает, что Великобритания тоже не заинтересована ни в экономическом развитии Украины, ни в усилении ее позиций на международной политической арене. Учитывая, что Незалежная на данный момент находится в довольно уязвимой позиции, ее вряд ли можно считать сильным геополитическим партнером. Таким образом, очевидно, что Лондон просто хочет решить за счет «союза» с Киевом ряд собственных задач.

«Что касается Великобритании, тут тоже сплошная геополитика. Какая роль уготована Украине в таком альянсе? Мы за кредитные деньги, как уже мы показали всеми нашими сделками с Британией, будем покупать их вооружение, их технику, их товары, и платить за это проценты с нашего нищего бюджета, а воевать будем до последнего украинца. Поэтому тут чисто подстрекательство. Им интересно ослабить Германию и Россию нашими руками, а малейшее обострение сразу обвалит экономику Украины», — уверен экономист Юрий Атаманюк.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов ранее указал, какой промах Киева поставил Украину в крайне уязвимое положение перед Западом.

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