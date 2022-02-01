Хозяева Purdue Pharma увеличат компенсацию жертвам «опиоидной эпидемии» в США

Вашингтон, 1 февраля. Владельцы фармацевтической корпорации Purdue Pharma готовы заключить с государственными органами США соглашение об увеличении выплат в рамках дела об опиоидном кризисе.

Сообщается, что представители семьи Саклер, которой принадлежит фармацевтический гигант, заявили о готовности владельцев компании увеличить сумму компенсации жертвам опиоидного кризиса, одним из виновников которого называют препарат оксиконтин производства Purdue Pharma.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В настоящее время против компании ведутся десятки судебных процессов, в которых власти некоторых штатов, гражданские организации и частные лица обвиняют производителя лекарств в провоцировании эпидемии смертей от передозировки опиоидами. По версии истцов, к этому привела маркетинговая практика Purdue Pharma, в рамках которой врачи и фармацевты получали финансовые стимулы за выписывание пациентам мощного болеутоляющего оксиконтина. В результате этого, у тысяч пациентов сформировалась опиоидная зависимость, которая за 20 лет привела к смерти 500 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей

Ранее владельцы компании достигли соглашения о реорганизации компании, в рамках которой они согласились выплатить 4,3 миллиарда долларов, которые должны быть направлены на борьбу с наркоманией. В рамках соглашения семья Саклер ограждалась от дальнейших судебных претензий.

Судебное решение вызвало протесты среди жертв опиоидной зависимости и членов их семей, которые потребовали судебного преследования членов семьи Саклер.

Global Look Press / Erik Mcgregor / ZUMAPRESS.com

Текущее предложение было выработано в рамках переговоров между членами семьи Саклер и властями нескольких штатов. Новый раунд обсуждений начался после того, как окружной судья США отменил первоначальное соглашение, которое было основой плана реорганизации Purdue Pharma. Судья счел, что план реорганизации предоставил неправомерные гарантии членам семьи Саклер, которые не подавали соответствующую заявку в рамках дела о банкротстве компании.

Посредник в переговорах, бывший судья по делам о банкротстве США Шелли Чепмен, заявила, что любой дополнительный денежный вклад Саклеров будет направлен исключительно на борьбу с опиоидами. Она попросила продлить переговоры до 7 февраля. Против подписания соглашения выступают генеральные прокуроры по меньшей мере восьми штатов.

Несмотря на то, что в ноябре 2020 года суд признал Purdue Pharma виновной в провоцировании опиоидного кризиса, члены семьи Саклер не признали свою вину в действиях компании. В ходе процесса Саклеры заявили, что выплата ими денежной компенсации направлен на урегулирование судебного разбирательства по делу об опиоидном кризисе.