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Песков: разговор Путина и Джонсона 1 февраля не состоится

Политика
Песков: разговор Путина и Джонсона 1 февраля не состоится
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 февраля. Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Бориса Джонсона 1 февраля не запланированы. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что в определенные сроки беседа может быть согласована.

«На сегодня разговор не запланирован», — сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля напомнил, что Москва не анонсировала переговоры Путина и Джонсона. Он пообещал проинформировать журналистов, если телефонная беседа все-таки состоится.

В Лондоне сообщали о планах Джонсона позвонить Путину 31 января. Однако разговор не состоялся, так как британский премьер отвечал на вопросы членов парламента на фоне «винных вечеринок».

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