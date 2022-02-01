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«Сами не справимся»: депутат Рады попросил помощи в освобождении Украины от Запада
Политика
«Сами не справимся»: депутат Рады попросил помощи в освобождении Украины от Запада
Федеральное агентство новостей  / 

Украине и ее народу необходима помощь в освобождении от НАТО, поскольку сама страна сделать это не в состоянии. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Народного избранника возмутил тот факт, что депутаты Верховной рады собрались у трибуны с флагами США, Британии, Канады и других стран, выражая благодарность за поддержку Украины. Кроме того, они обратились к лидерам стран Запада на английском языке, хотя председатель парламента несколько раз призывал их говорить по-украински.  

«Все, что нужно знать об украинском национализме и патриотизме. Украинские депутаты — коллаборанты, которые очень хотят понравиться своим хозяевам. Вот так в украинском парламенте сдали независимость и национальные интересы. Уверен, их предки так же присягали на верность Гитлеру. Позор Украине… Стыдно…» — высказал свое мнение Кива.

«Сами не справимся»: депутат Рады попросил помощи в освобождении Украины от Запада
facebook.com / Илья Кива

Кроме того, Илья Кива заявил, что сегодня Украина находится под оккупацией Североатлантического альянса. Также депутат Рады попросил помощи в освобождении Украины от Запада, потому что страна сама с этим не справится.

«Как гражданин и народный депутат Украины я заявляю: Украина оккупирована силами НАТО, не существует никакой независимости. Украина сама уже не справится, ей нужна помощь! Украине нужно освобождение!» — написал он в своем канале в Telegram.

Санкции против Украины может ввести Европейский союз за то, что она не напала на Донбасс. Об этом заявил член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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сша украина нато кива
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