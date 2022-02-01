«Ожившим мертвецом» из тверского морга оказался актер Андрей Мерзликин

24 января в Сети появилось видео, на котором мужчина «восстает из мертвых». Кадры с якобы камер видеонаблюдения одного из моргов в городе Тверь: холодное помещение, стол, простыня — и вдруг труп «просыпается».

О мистическом событии пишут все: от Telegram-каналов до местных и федеральных СМИ. Ролик становится вирусным, после чего его неоднократно называют фейком. Событие комментирует даже региональный минздрав, его опровергают администрации всех тверских моргов. Наконец, тайна раскрывается: оживший труп сыграл Андрей Мерзликин, а кадр — сцена из нового сериала. По словам актера, он не имеет отношение к шутке.

«Я не слышал, мне рассказали, в Instagram прислали ссылки, так и узнал. Я прочел комментарии, они забавные. Все очень опытные, все точно знают, как должен выглядеть человек в морге», — сыронизировал Андрей.

Вот такая компания, чтобы подсветить премьеру «И снова здравствуйте». Режиссер и сценарист нового сериала Егор Чичканов остался очень доволен своей идеей.

«Я в восторге, получилось очень смешно. Это реально со съемок, это Андрей там встает, поднимается, ходит. Очень смешно, классно получилось, отзывы — супер. Мне потом звонили, спрашивали, но когда стало известно, что это от нас, это было очень смешно», — заявил он.

По сюжету, Мерзликин — «бандит-решала» по имени Борис. Он хочет завязать с грязным прошлым, начать спокойную жизнь и открыть кондитерскую. Но не все так просто: герой становится жертвой заказного убийства. Но по неизвестной причине получает второй шанс: Борис приходит в себя и оказывается в морге.

«Это веселый, интересный, радостный человек. Это жизнеутверждающая комедия о желании жить, о любопытстве. Потому что нет более сильного стимула жить, чем узнать, кто же все-таки прервал твою жизнь, найти негодяя. Это интересно, забавно, по крайней мере, в сюжете нашего фильма», — рассказал об этом сам исполнитель главной роли.

После чудесного воскрешения герой знакомится с Артемом — студентом-медиком, который проходит практику. Его играет Денис Власенко. Далее восставший из мертвых Борис хочет выяснить, кто его убил и украл сбережения. На пути к разгадке главного героя периодически убивают, а Артему приходится приводить его в порядок: штопать раны и вправлять кости.

«Мой персонаж добрый, наивный и смешной. Но в какой-то момент он приобретает силу супергероя и начинает защищать самого страшного человека в кадре — Бориса, которого играет Андрей Мерзликин» Денис Власенко, актер

Сам Чичканов уверен: несмотря на обилие насилия в фильме, ему удалось снять по-настоящему семейное кино.

«Кино приключенческое, настоящее, такой «эскапизм здорового человека» — включить и получить огромное удовольствие. Яркие выпуклые герои, очень смешные ситуации, запутанный сюжет, фильм для всех. Я старался сделать историю, в которой каждого зрителя что-нибудь зацепит. Там все из моей жизни: я, конечно, не умирал, и из мертвых не восставал, но все события из моих приключений и приключений моих друзей», — пояснил он.

Премьера сериала «И снова здравствуйте» прошла в столичном «Октябре» на Арбате. Мероприятие посетили Андрей Бурковский и Любовь Толкалина, Арина Шарапова, Александр Любимов, Семен Трескунов, Лиза Моряк, Сергей Годин и другие звезды.