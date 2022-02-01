Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 13:35
13:32
Технологии
Telegram дополнили видеостикерами и новыми реакциями
13:31
Экономика
ГТС Украины приступила к реверсной прокачке газа из Венгрии
13:28
Происшествия
Домработника вдовы Градского задержали после появления странной улики в деле об ограблении
13:28
Весь мир
Хозяева Purdue Pharma увеличат компенсацию жертвам «опиоидной эпидемии» в США
13:21
Армия
UK Defence Journal: ВВС США отправили в Европу самолет радиационного мониторинга WC-135
13:20
Политика
CNN: руководство США с напряжением ждет решительного шага Путина по гарантиям безопасности
13:20
Происшествия
Екатеринбуржец до смерти забил пятилетнюю падчерицу из мести ее матери
13:20
Общество
«Ожившим мертвецом» из тверского морга оказался актер Андрей Мерзликин
13:17
Экономика
Обострение кризиса на энергорынке тормозит развитие электротранспорта
13:16
Происшествия
Артист Мариинского театра перевел квартирным мошенникам 15 тыс. рублей
Все новости

«Ожившим мертвецом» из тверского морга оказался актер Андрей Мерзликин

Общество

24 января в Сети появилось видео, на котором мужчина «восстает из мертвых». Кадры с якобы камер видеонаблюдения одного из моргов в городе Тверь: холодное помещение, стол, простыня — и вдруг труп «просыпается».

О мистическом событии пишут все: от Telegram-каналов до местных и федеральных СМИ. Ролик становится вирусным, после чего его неоднократно называют фейком. Событие комментирует даже региональный минздрав, его опровергают администрации всех тверских моргов. Наконец, тайна раскрывается: оживший труп сыграл Андрей Мерзликин, а кадр — сцена из нового сериала. По словам актера, он не имеет отношение к шутке.

 «Я не слышал, мне рассказали, в Instagram прислали ссылки, так и узнал. Я прочел комментарии, они забавные. Все очень опытные, все точно знают, как должен выглядеть человек в морге», — сыронизировал Андрей.

Вот такая компания, чтобы подсветить премьеру «И снова здравствуйте». Режиссер и сценарист нового сериала Егор Чичканов остался очень доволен своей идеей.

«Я в восторге, получилось очень смешно. Это реально со съемок, это Андрей там встает, поднимается, ходит. Очень смешно, классно получилось, отзывы — супер. Мне потом звонили, спрашивали, но когда стало известно, что это от нас, это было очень смешно», — заявил он. 

По сюжету, Мерзликин — «бандит-решала» по имени Борис. Он хочет завязать с грязным прошлым, начать спокойную жизнь и открыть кондитерскую. Но не все так просто: герой становится жертвой заказного убийства. Но по неизвестной причине получает второй шанс: Борис приходит в себя и оказывается в морге.

«Это веселый, интересный, радостный человек. Это жизнеутверждающая комедия о желании жить, о любопытстве. Потому что нет более сильного стимула жить, чем узнать, кто же все-таки прервал твою жизнь, найти негодяя. Это интересно, забавно, по крайней мере, в сюжете нашего фильма», — рассказал об этом сам исполнитель главной роли.

После чудесного воскрешения герой знакомится с Артемом — студентом-медиком, который проходит практику. Его играет Денис Власенко. Далее восставший из мертвых Борис хочет выяснить, кто его убил и украл сбережения. На пути к разгадке главного героя периодически убивают, а Артему приходится приводить его в порядок: штопать раны и вправлять кости.

 «Мой персонаж добрый, наивный и смешной. Но в какой-то момент он приобретает силу супергероя и начинает защищать самого страшного человека в кадре — Бориса, которого играет Андрей Мерзликин» Денис Власенко, актер

Сам Чичканов уверен: несмотря на обилие насилия в фильме, ему удалось снять по-настоящему семейное кино.

«Кино приключенческое, настоящее, такой «эскапизм здорового человека» — включить и получить огромное удовольствие. Яркие выпуклые герои, очень смешные ситуации, запутанный сюжет, фильм для всех. Я старался сделать историю, в которой каждого зрителя что-нибудь зацепит. Там все из моей жизни: я, конечно, не умирал, и из мертвых не восставал, но все события из моих приключений и приключений моих друзей», — пояснил он.

Премьера сериала «И снова здравствуйте» прошла в столичном «Октябре» на Арбате. Мероприятие посетили Андрей Бурковский и Любовь Толкалина, Арина Шарапова, Александр Любимов, Семен Трескунов, Лиза Моряк, Сергей Годин и другие звезды.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Ожившим мертвецом» из тверского морга оказался актер Андрей Мерзликин
москва кино премьера сериал и снова здравствуйте
Комментировать