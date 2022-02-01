Экономист Коган: санкционная повестка и провокации могут ударить по рублю

Москва, 1 февраля. Российская валюта способна показать как положительные, так и резко отрицательные результаты в феврале, заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган в беседе с агентством REGNUM.

Геополитические риски продолжают играть ключевую роль для рубля. В частности, эксперт подчеркнул значение переговоров президента РФ Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Не менее важным окажется диалог глав российского и американского внешнеполитических ведомств — Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

«Крайне маловероятно, что какие-либо серьезные шаги по эскалации конфликта будут предприняты в этом месяце из-за Олимпиады в Китае, но санкционная повестка и провокации могут серьезно ударить по российской валюте», — отметил Коган.

Если в отношении России все же введут санкции, нас ждет курс 88–90 рублей за доллар и 95–98 рублей за евро, спрогнозировал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Однако негативные неизбежно ощутит на себе вся мировая экономика. В частности, действия Соединенных Штатов могут привести к сильному повышению инфляции, обвалу фондового рынка и росту цен на сырье, приводит INFOX мнение экспертов The New York Times.