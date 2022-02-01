Танцевальные ансамбли из ЯНАО заняли призовые места на конкурсе «Невский рассвет»

Санкт-Петербург, 1 февраля. Сразу два танцевальных коллектива из Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) заняли призовые места на всероссийском фестивале-конкурсе «Невский рассвет», который прошел в Петербурге.

Ансамбль «Узоры Ямала» стал лауреатом первой степени за танец «Выйду на улицу». Также награды удостоился коллектив «Империя» в возрастной категории от 16 до 24 лет. Команда стала лауреатом второй степени за постановку «Трава у дома», сообщил «Север-Пресс».

Новый сезон проекта «Танцы со звездами» стартовал на телеканале «Россия-1». Артисты и ведущие вместе с профессиональными танцорами осваивают разные стили хореографии. В шоу, в частности, участвует актриса Мария Миронова, которая уже поделилась впечатлениями от проекта.