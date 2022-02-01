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Танцевальные ансамбли из ЯНАО заняли призовые места на конкурсе «Невский рассвет»

Общество
Танцевальные ансамбли из ЯНАО заняли призовые места на конкурсе «Невский рассвет»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 февраля. Сразу два танцевальных коллектива из Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) заняли призовые места на всероссийском фестивале-конкурсе «Невский рассвет», который прошел в Петербурге.

Ансамбль «Узоры Ямала» стал лауреатом первой степени за танец «Выйду на улицу». Также награды удостоился коллектив «Империя» в возрастной категории от 16 до 24 лет. Команда стала лауреатом второй степени за постановку «Трава у дома», сообщил «Север-Пресс».

Новый сезон проекта «Танцы со звездами» стартовал на телеканале «Россия-1». Артисты и ведущие вместе с профессиональными танцорами осваивают разные стили хореографии. В шоу, в частности, участвует актриса Мария Миронова, которая уже поделилась впечатлениями от проекта.

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янао конкурс танцы
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