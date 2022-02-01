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Хоккеист «Локомотива» Рил Буше приговорен к условному сроку за насилие над ребенком

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 12:43
Спорт
Хоккеист «Локомотива» Рил Буше приговорен к условному сроку за насилие над ребенком
ТАСС  /  Фадеичев Сергей

Ярославль, 1 февраля. Нападающий хоккейного клуба «Локомотив» Рид Буше получил условный срок за изнасилование несовершеннолетней.

Суд американского округа Уоштено приговорил к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно форварда ярославского «Локомотива» Рида Буше. Об этом сообщает Detroit Free Press. Буше осудили за изнасилование девушки, которое произошло в 2011 году. Тогда нападающему ярославского клуба было 17 лет, а жертве преступления — 12.

Буше выступает за «Локомотив» с прошлого года. В этом сезоне 28-летний форвард провел 46 матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 27 очков.

Ранее Федерация хоккея России назвала имя капитана национальной сборной на зимней Олимпиаде в Пекине. Им был назначен нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев.

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