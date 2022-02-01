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Политолог Межевич: Эстония намерена использовать военных НАТО в качестве живого щита

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 12:42
Политика
Политолог Межевич: Эстония намерена использовать военных НАТО в качестве живого щита
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 1 февраля. Эстонский режим приглашает к себе иностранный военный контингент, чтобы при необходимости использовать его в качестве живого щита, заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

В рамках эфира пресс-центра Медиагруппы «Патриот» эксперт прокомментировал решение некоторых стран Европы разрешить размещение дополнительного контингента НАТО на своей территории.

«Это все старая история, когда Франция, приглашая английских солдат перед Первой мировой войной как живой щит от немцев, французы говорили так — нам важно, чтобы немцы убили первого англичанина, а дальше Лондон выступит на нашей стороне в войне. Вот примерно такая же логика, когда эстонцы тянут американский контингент или британский на свою территорию, то они надеются, что этот контингент станет живым щитом для полуфашистского эстонского режима», — отметил профессор.

Политолог Межевич: Эстония намерена использовать военных НАТО в качестве живого щита
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Николай Межевич подчеркнул, что сами по себе вооруженные силы Эстонии ничего из себя не представляют. Поэтому страна пытается прикрыть себя военнослужащими серьезных держав.

«В принципе, это разумный подход, потому что одно дело разогнать банду жуликов и пьяниц, захвативших власть в Эстонии, а другое дело — иностранные воинские контингенты, представляющие собой серьезные военные державы», — заключил собеседник журналистов.

Политолог Межевич ранее заявил, что США в случае конфликта не смогут помешать атомным подлодкам ВМФ России. По его словам, Вашингтон отстает от Москвы в сфере стратегических вооружений.

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