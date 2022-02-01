Брагин в исполнении Аверина перестанет быть хирургом в девятом сезоне «Склифосовского»

Москва, 1 февраля. Гениального хирурга Олега Брагина, которого играет Максим Аверин в «Склифосовском», ждут значительные карьерные изменения в новом сезоне. Легендарный врач вынужден перестать делать операции из-за болезни.

Переживший удаление опухоли Брагин начинает страдать от проблем с моторикой рук, поэтому ему приходится уйти из родного «Склифа». Однако персонаж Аверина продолжает помогать людям — он становится обычным участковым врачом в поликлинике. Хирург предлагает руководству свои идеи по улучшению обслуживания пациентов, при этом у него завязываются теплые отношения с новой начальницей.

А вот с женой Мариной у Брагина возникают сложности. Она устала от выходок мужа, перенесшего онкологическое заболевание, поэтому супруги пробуют пожить раздельно.

Поклонников «Склифосовского» ждут и новые персонажи в девятом сезоне. Например, в «Склиф» устроятся сразу три молодых интерна. Между ними развернется борьба за единственное место в ординатуре. Появится на экране и Ирина Федоровна, которая была пациенткой в прошлом сезоне, но теперь стала работать в институте.

Премьера нового сезона «Склифосовского» состоялась на канале «Россия-1» 31 января. Новые серии будут выходить по будням в 21:20, передает «Смотрим».

Напомним, восьмой сезон «Склифосовского» вошел в рейтинг самых популярных в России сериалов по итогам 2021 года. Первое место топа зрители отдали «Сватам».