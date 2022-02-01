«Навсегда в наших сердцах»: скорбящая актриса Лужина вспомнила о затворничестве Куравлева

Актриса театра и кино Лариса Лужина в разговоре с ФАН почтила память покойного народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Актер скончался на 86-м году жизни. В начале января его госпитализировали с пневмонией, а затем перевели в хоспис.

Лужиной посчастливилось трижды встретиться на съемках с Куравлевым — в 1970-е, в 1980-е и 1990-е годы. Она вспомнила, как народный любимец с трепетом относился к семье и детям. До рождения сына Василия он мог часто прогуливаться в парке с дочкой Катей, которая стеснялась повышенного внимания к отцу. Только с возрастом она поняла, что подходили к нему потому, что любили, поэтому позже поменяла отношение к популярности родителя.

«Он надолго останется в наших сердцах, потому что память — это самое главное для человека. Смерти нет, есть память и любовь, которые будут навсегда оставаться в сердце. Я благодарна судьбе, что такое счастье выпало в моей жизни, что я просто смогла находиться рядом на съемочной площадке. Он потрясающий партнер, отличный коллега и настолько органичный актер, что, находясь рядом, ты удачнее вживаешься в роль. Он был однолюб, сильно любил Нину. Хочется пожелать им набраться мужества. Конечно, смерть близкого — это горе в семье, но нужно продолжать жить дальше ради детей. Желаю им здоровья. Он навсегда останется в наших сердцах. Царствие ему небесное», — говорит Лужина.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

После смерти супруги Нины Васильевой, с которой Куравлев прожил более 50 лет, артист выбрал затворнический образ жизни. Последние годы, как это часто бывает в актерской среде, он был меньше востребован у режиссеров. Лариса Лужина также обратила внимание на этот печальный факт.

«Большое горе, когда уходит человек из жизни, это всегда больно. Жалко, что Леня в последнее время был одинок, отстранился от всего и мало был востребован. Это очень обидно. Он гениальный артист, талантливый человек, который мог бы еще много хорошего сделать для российского кино и для зрителей. К сожалению, наши великие режиссеры каким-то образом не замечают, что с нами все это время был Леонид Куравлев. Обидно безумно, что он вот так ушел. Слава богу, что остались картины и их будут смотреть люди, помня о нем», — со скорбью вспоминает собеседница ФАН.

Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни. В начале года он попал в больницу, его состояние было тяжелым. Врачи до последнего боролись за жизнь именитого артиста, но спасти его не удалось.