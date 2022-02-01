Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 15:04
15:04
Экономика
Финансовые потери и череда банкротств: что остановит рост цен на жилье
15:03
Происшествия
Вооруженный подросток проник в школу Отто Хана в Гамбурге
15:01
Экономика
Польша и Украина обсуждают строительство газопровода в ближайшем будущем
15:01
Шоу-бизнес
Кадр с Чернышевым в машине спровоцировал слухи об изменении Заворотнюк до неузнаваемости
14:57
Армия
Премьер-министр Венгрии Орбан: никто в Европе не хочет войны
14:54
Общество
Понасенков хочет отсудить квартиру у историка Соколова и организовать там музей
14:52
Происшествия
Мужчину госпитализировали с переломом ноги после падения в шахту лифта на Архивной
14:51
Армия
Зеленский намерен отменить призыв на срочную службу в ВСУ с 2024 года
14:50
Политика
Путин сообщит премьеру Венгрии Орбану о переговорах России и Запада по безопасности
14:48
Происшествия
Охранник бара брызнул из баллончика в лицо посетителю и жестоко избил его в Кемеровской области
Все новости

«Навсегда в наших сердцах»: скорбящая актриса Лужина вспомнила о затворничестве Куравлева
Шоу-бизнес
«Навсегда в наших сердцах»: скорбящая актриса Лужина вспомнила о затворничестве Куравлева
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса театра и кино Лариса Лужина в разговоре с ФАН почтила память покойного народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Актер скончался на 86-м году жизни. В начале января его госпитализировали с пневмонией, а затем перевели в хоспис.

Лужиной посчастливилось трижды встретиться на съемках с Куравлевым — в 1970-е, в 1980-е и 1990-е годы. Она вспомнила, как народный любимец с трепетом относился к семье и детям. До рождения сына Василия он мог часто прогуливаться в парке с дочкой Катей, которая стеснялась повышенного внимания к отцу. Только с возрастом она поняла, что подходили к нему потому, что любили, поэтому позже поменяла отношение к популярности родителя.

«Он надолго останется в наших сердцах, потому что память — это самое главное для человека. Смерти нет, есть память и любовь, которые будут навсегда оставаться в сердце. Я благодарна судьбе, что такое счастье выпало в моей жизни, что я просто смогла находиться рядом на съемочной площадке. Он потрясающий партнер, отличный коллега и настолько органичный актер, что, находясь рядом, ты удачнее вживаешься в роль. Он был однолюб, сильно любил Нину. Хочется пожелать им набраться мужества. Конечно, смерть близкого — это горе в семье, но нужно продолжать жить дальше ради детей. Желаю им здоровья. Он навсегда останется в наших сердцах. Царствие ему небесное», — говорит Лужина.

«Навсегда в наших сердцах»: скорбящая актриса Лужина вспомнила о затворничестве Куравлева
Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

После смерти супруги Нины Васильевой, с которой Куравлев прожил более 50 лет, артист выбрал затворнический образ жизни. Последние годы, как это часто бывает в актерской среде, он был меньше востребован у режиссеров. Лариса Лужина также обратила внимание на этот печальный факт.

«Большое горе, когда уходит человек из жизни, это всегда больно. Жалко, что Леня в последнее время был одинок, отстранился от всего и мало был востребован. Это очень обидно. Он гениальный артист, талантливый человек, который мог бы еще много хорошего сделать для российского кино и для зрителей. К сожалению, наши великие режиссеры каким-то образом не замечают, что с нами все это время был Леонид Куравлев. Обидно безумно, что он вот так ушел. Слава богу, что остались картины и их будут смотреть люди, помня о нем», — со скорбью вспоминает собеседница ФАН.

Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни. В начале года он попал в больницу, его состояние было тяжелым. Врачи до последнего боролись за жизнь именитого артиста, но спасти его не удалось.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Навсегда в наших сердцах»: скорбящая актриса Лужина вспомнила о затворничестве Куравлева
леонид куравлев смерть шоу-бизнес кинематограф знаменитости лариса лужина
Комментировать