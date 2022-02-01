Шойгу: Минобороны РФ уведомило иностранных атташе об учениях «Союзная решимость — 2022»

Москва, 1 февраля. Россия довела до иностранных атташе информацию об учениях «Союзная решимость — 2022». Их уведомили о составе и характере маневров, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министерство обороны России «в рамках добровольной транспарентности» уведомило иностранных атташе о проведении российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что параметры маневров не обязывали этого делать, но в МО посчитали нужным довести до иностранных коллег информацию.

«В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму», — рассказал министр.

Однако в НАТО углядели в учениях «угрозу» для безопасности Украины. Подобные опасения в понедельник выразил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Неделей ранее замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич довел до европейских коллег информацию о том, что учения с ВС РФ носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для соседних стран, передает RT.