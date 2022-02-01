Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 13:35
13:32
Технологии
Telegram дополнили видеостикерами и новыми реакциями
13:31
Экономика
ГТС Украины приступила к реверсной прокачке газа из Венгрии
13:28
Происшествия
Домработника вдовы Градского задержали после появления странной улики в деле об ограблении
13:28
Весь мир
Хозяева Purdue Pharma увеличат компенсацию жертвам «опиоидной эпидемии» в США
13:21
Армия
UK Defence Journal: ВВС США отправили в Европу самолет радиационного мониторинга WC-135
13:20
Политика
CNN: руководство США с напряжением ждет решительного шага Путина по гарантиям безопасности
13:20
Происшествия
Екатеринбуржец до смерти забил пятилетнюю падчерицу из мести ее матери
13:20
Общество
«Ожившим мертвецом» из тверского морга оказался актер Андрей Мерзликин
13:17
Экономика
Обострение кризиса на энергорынке тормозит развитие электротранспорта
13:16
Происшествия
Артист Мариинского театра перевел квартирным мошенникам 15 тыс. рублей
Все новости

Шойгу: Минобороны РФ уведомило иностранных атташе об учениях «Союзная решимость — 2022»

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 12:40
Армия
Шойгу: Минобороны РФ уведомило иностранных атташе об учениях «Союзная решимость — 2022»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 февраля. Россия довела до иностранных атташе информацию об учениях «Союзная решимость — 2022». Их уведомили о составе и характере маневров, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министерство обороны России «в рамках добровольной транспарентности» уведомило иностранных атташе о проведении российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что параметры маневров не обязывали этого делать, но в МО посчитали нужным довести до иностранных коллег информацию.

«В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение "Союзная решимость-2022". В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму», — рассказал министр.

Однако в НАТО углядели в учениях «угрозу» для безопасности Украины. Подобные опасения в понедельник выразил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Неделей ранее замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич довел до европейских коллег информацию о том, что учения с ВС РФ носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для соседних стран, передает RT.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шойгу: Минобороны РФ уведомило иностранных атташе об учениях «Союзная решимость — 2022»
белоруссия минобороны рф шойгу союзная решимость
Комментировать