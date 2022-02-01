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Басурин: ДНР оставляет за собой право обратиться за военной помощью к России

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 12:57
Армия
Басурин: ДНР оставляет за собой право обратиться за военной помощью к России
dan-news.info  /  ДАН

Донецк, 1 февраля. Донецкая Народная Республика может обратиться за военной помощью к России и другим государствам в случае продолжения поставок западного оружия Киеву. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Киевские власти завершили разработку плана широкомасштабного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, предупредил Эдуард Басурин в ходе брифинга для представителей СМИ.

«Призываем страны Запада и международные организации, финансирующие украинскую агрессию против Донбасса, прекратить поставки летального оружия и заставить Киев выполнить минские договоренности. В случае продолжения данных поставок оставляем за собой право обратиться к Российской Федерации и другим странам за оказанием нам военной и военно-технической помощи», — подчеркнул замначальника управления Народной милиции ДНР.

По словам Басурина, доставка бригадам ВСУ оружия и боевой техники западного производства серьезно дестабилизирует ситуацию в Донбассе.

Ранее власти ДНР обвинили Киев в стягивании крупнокалиберной артиллерии, большого количества танков и РСЗО к линии разграничения враждующих сторон на востоке Украины. О резком увеличении разведывательной активности беспилотников ВСУ в Донбассе сообщал RT.

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