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Политолог Кедми впервые поделился деталями своего доклада о Путине

Политика
Политолог Кедми впервые поделился деталями своего доклада о Путине
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 1 февраля. Политолог и бывший глава израильской службы «Натив» Яков Кедми поделился любопытными моментами из своей биографии, которые связаны с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эксперт впервые за двадцать с лишним лет рассказал о содержании своего доклада о российском лидере. Соответствующий отчет был подготовлен Кедми для спецслужб Израиля после того, как между ними состоялась первая встреча.

Как признался политолог, он знаком с президентом России с 1996 года, когда тот еще возглавлял Федеральную Службу Безопасности. Кедми впервые раскрыл секрет двадцатилетней давности о Путине.

По словам эксперта, он виделся с российским лидером неоднократно. Свое отношение к Путину он описал как профессиональное.

«Это записано в отчете», — уточнил экс-руководитель израильских спецслужб.

Политолог Кедми впервые поделился деталями своего доклада о Путине
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Также Кедми отметил, что во всем мире к Путину относятся по-разному. Однако нельзя отрицать, что без него современной России не было бы.

«Если бы не было Путина, сегодня России не было бы», — подчеркнул политолог.

Ранее Кедми рассказал, как двух звонков Путина хватило, чтобы усадить США за стол переговоров. Речь идет об обсуждении предложений по гарантиям безопасности, которые представило Министерство иностранных дел России.

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Все новости / Политика / Политолог Кедми впервые поделился деталями своего доклада о Путине
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