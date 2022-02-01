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Финансовые потери и череда банкротств: что остановит рост цен на жилье
Экономика
Финансовые потери и череда банкротств: что остановит рост цен на жилье
Pr scr stroi.mos.ru  / 

Цены на недвижимость в Петербурге в ближайшие шесть месяцев прекратят свой иррациональный рост, а, возможно, вовсе пойдут вниз. При этом из-за резкого удорожания стройматериалов большинство застройщиков Северной столицы понесут финансовые потери, что может спровоцировать череду банкротств. Такое мнение в беседе с ФАН высказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

По словам эксперта, за последние два года с точки зрения рынка недвижимости сложилась нетипичная ситуация: цены на жилье повышались в разы быстрее, чем доходы населения.

«С мая 2020 года средняя цена за квадратный метр в Петербурге увеличилась более чем на 60%. Такой рост иррационален, и потому он не должен быть устойчивым. В 2022 году можно ожидать как минимум стабилизации цен или даже их уменьшения. Это приведет к банкротству ряда компаний и снижению конкуренции, потому что издержки по-прежнему высоки. Кроме того, желающих купить квартиру сейчас не так много. Застройщики вынуждены делать существенные скидки», — подчеркнул Артем Голубев.

При этом экономист отметил, что бенефициарами повышения стоимости жилых объектов является всего 1% населения — топ-менеджеры крупных компаний с высокими доходами.

Финансовые потери и череда банкротств: что остановит рост цен на жилье в Петербурге
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Недвижимость для России является вечной ценностью. Ее приобретают в качестве вложения средств, то есть в инвестиционных целях. С точки зрения аренды — это невыгодно, но если рассчитывать на дальнейшее удорожание покупки, то речь идет о весьма неплохих результатах вложения», — пояснил доцент.

При этом ставка по ипотеке в ближайшее время достигнет в среднем 10%, предупредил Голубев. Это, по его мнению, еще больше охладит спрос на рынке недвижимости, но свою роль могут сыграть внешние факторы.

«Ухудшение условий ипотечного кредитования сделает мечту о собственном доме еще более неосуществимой и приведет к сокращению спроса. Если, конечно, не вмешаются внешние факторы. Например, продолжение роста цены на нефть и ее установление в пределах 100 долларов за баррель», — заключил эксперт.

Ранее аналитики объяснили, почему покупка жилья в ипотеку может быть выгоднее процесса накопления полной стоимости квартиры. По словам риелторов, главное преимущество ипотеки — быстрый переезд в собственную квартиру. Они назвали мифом размышления о том, что семья, оформившая ипотеку, вынуждена отказаться от привычного образа жизни.

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