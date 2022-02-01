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Политолог Межевич указал на истерику в польской прессе из-за поездки Орбана в Москву

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 12:35
Политика
Политолог Межевич указал на истерику в польской прессе из-за поездки Орбана в Москву
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 1 февраля. Политолог Николай Межевич объяснил, есть ли связь между визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и заявлением CNN о готовности разместить силы на территории Румынии, Венгрии и Болгарии.

Межевич является главным научным сотрудником Института Европы РАН, президентом Ассоциации прибалтийских исследований и профессором СПбГУ. Он принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ответил на вопросы журналистов на фоне встречи президента РФ Владимира Путина с Орбаном.

Гости поинтересовались, будут ли переговоры касаться европейской безопасности.

«Я думаю, что переговоры будут касаться всех вопросов, представляющих интерес для России и Венгрии, а самое главное — именно вопросов европейской и глобальной безопасности. Просто гонцом, посланником в данном случае выступил господин Орбан, что крайне интересно и важно. Дело в том, что Венгрия — это страна, не испытывающая особо теплых чувств к Москве по целому ряду причин...однако венгры не считают, что конфликт с Россией является лучшим выходом из положения», — ответил политолог.

По его словам, именно премьер Венгрии стал гонцом Европы, так как Будапешт никогда не выступал с жесткими антироссийскими высказываниями.

«Да, сейчас в прессе, особенно в польской прессе, дикая истерика, что Орбан едет в Москву продавать Европу. Я так понимаю, Варшава выступает в качестве конкурента, да, может быть, она бы хотела съездить в Москву и продать Европу. Так ведь проблем-то нет, мы даже чартер пришлем — приезжайте, продавайте, только зачем она нам нужна?» — задал логичный вопрос Межевич.

Путин и Орбан встретятся 1 февраля в Москве. В этот день также запланированы переговоры глав МИД Петера Сийярто и Сергея Лаврова.

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Все новости / Политика / Политолог Межевич указал на истерику в польской прессе из-за поездки Орбана в Москву
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