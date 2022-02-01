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Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о Леониде Куравлеве на церемонии прощания

Общество

Проводить великого артиста пришли коллеги по цеху, родные, близкие и многочисленные поклонники его творчества. На траурной церемонии был и друг усопшего, народный артист РФ Евгений Герасимов. Он рассказал о последних днях, когда ему удалось видеть и общаться с Леонидом Куравлевым.

Евгений Герасимов с большой теплотой вспоминает своего коллегу и хорошего товарища, которого, увы, потеряла вся страна. Евгений считает, что Куравлев обладал невероятным даром изображать в кадре простодушного «балбеса», в которого мгновенно влюблялись миллионы. Режиссер уверен, что еще не одно поколение телезрителей будет смотреть и пересматривать его гениальные работы.

«Он уже не любил приходить на массовые мероприятия, но к нам пришел. Потому что я ему лично позвонил. Он уже как-то без особого энтузиазма ходил. Все знают, что он потерял супругу и сильно переживал», — рассказал Герасимов.

Режиссер рассказал, что Леонид Куравлев очень болезненно переживал утрату.

«Когда человек борется за жизнь — это одно дело. Но когда он уже так философски смотрит на то, что уже прожито, как прожито, с кем прожито... Он уже говорил такие фразы, как: «Пора дорогу давать другим», «Ну, пусть работают, пусть снимаются». Какой-то такой был грустный посыл», — поделился Евгений.

Герасимову в свое время посчастливилось сниматься с Леонидом Куравлевым в фильме «Пять минут страха». Он вспоминает коллегу по картине как очень искреннего и честного человека, чей реальный образ контрастирует с теми ролями, которые он играл в кино.

«Он был очень сдержанным и глубоким человеком, который наружу себя практически никогда себя не выплескивал, кроме своих ролей великолепных, где он это делал. А в жизни был скромным и даже застенчивым человеком», — отметил Евгений Герасимов.

Траурная церемония прощания с Леонидом Куравлевым прошла в московской ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище рядом с женой, на надгробии которой он еще при жизни вбил свое имя.

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Все новости / Общество / Евгений Герасимов поделился воспоминаниями о Леониде Куравлеве на церемонии прощания
москва леонид куравлев прощание артисты евгений герасимов
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