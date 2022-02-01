Татьяна Васильева заявила, что лысая голова символизирует ее победу над собой

Москва, 1 февраля. Актриса Татьяна Васильева объяснила, почему отдает предпочтение короткой стрижке, которая стала своеобразной визитной карточкой звезды. По ее мнению, такая прическа упрощает жизнь.

Знаменитость в молодости намучилась с шиньонами и другими изысками парикмахеров, от которых сильно страдали ее волосы. Артистка решилась на радикальное преображение несколько десятков лет назад и ничуть не пожалела.

«Потом я в первый раз это сделала и поняла, что я решила одну из женских проблем, то есть я перестала думать о себе как о женщине», — сделала неожиданное признание актриса в разговоре с Ириной Шихман в ее YouTube-шоу «А поговорить?».

По словам знаменитости, теперь в ее доме есть машинка, чтобы бриться налысо. Звезда сообщила, что ей нравится «блестящая лысина».

Васильева указала, что ей совершенно все равно, нравится ли она кому-то или нет. Поэтому она позволяет себе выглядеть так, как хочется, даже с лысой головой. Кинодиву перестали тревожить мысли по поводу мнения других. Артистка подчеркнула, что она стала свободной и это «главная победа над собой», пишет «Вечерняя Москва».

Некоторое время назад Татьяна Васильева сделала громкое заявление, рассказав о домогательствах. По ее словам, к ней приставал взрослый друг семьи, когда она была еще совсем ребенком.