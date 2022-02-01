«Газпром» значительно увеличил транзит газа в ЕС через украинскую территорию

Москва, 1 февраля. Концерн «Газпром» в два раза нарастил транзит газа в Европу через территорию Украины, сообщает «Российская газета».

Согласно действующему договору, компания должна прокачивать в год минимум 40 млрд кубометров через ГТС Украины. Заявка «Газпрома» на транзит по состоянию на 1 февраля составит 107,7 млн кубометров, при среднесуточном контрактном показателе 109 млн. Суточный январский показатель достиг 54 млн кубометров.

Аналитики предполагают, что причиной наращивания поставок могло стать обновление ценовых показателей. В январе стоимость контракта на импорт газа для ЕС была на треть выше спотовых цен на рынке, из-за этого поставки «Газпрома» заметно снижались.

Реверс газа из ФРГ в Польшу по «Ямалу — Европе» в январе сократился более чем в пять раз. С декабря российский концерн не бронировал дополнительные мощности транзита топлива по газопроводу, объясняя это отсутствием заявок со стороны европейских партнеров.