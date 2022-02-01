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В британских компаниях проходит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели
Экономика
В британских компаниях проходит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели
pixabay.com  / 

Лондон, 1 февраля. В Великобритании продолжаются исследования о целесообразности широкого внедрения в стране сокращенной рабочей недели.

Еще три британские компании присоединились к эксперименту. Переход с пятидневки на четырехдневку не повлечет снижение зарплаты сотрудников. За деятельностью телекоммуникационной компании Yo Telecom, разработчика видеоигр Hutch и учебной фирмы MBL в новых условиях будут следить ученые, сообщает Центральная профсоюзная газета «Солидарность».

По мнению исполнительного директора компании Yo Telecom Натана Ханслипа, от введения дополнительного выходного выиграют все сотрудники, при этом вырастет производительность труда и удовлетворенность персонала своей работой.

Ранее ФАН сообщал об отношении бизнес-омбудсмена Бориса Титова к идее перехода на четырехдневную рабочую неделю в России. По мнению Титова, данный вопрос для россиян пока неактуален, так как на рынке труда наблюдается дефицит кадров, а производительность труда ниже требуемого уровня.

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