Великий русский артист: режиссер Сергей Никоненко вспоминает актера Леонида Куравлева

В Москве прощаются с советским и российским киноактером, народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище. В беседе с ФАН воспоминаниями о коллеге поделился советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

Собеседник рассказал, каким навсегда остался в его памяти всенародно любимый актер.

«Я запомнил его очень добрым, щедрым, любящим мужем, заботливым отцом и грандиозным артистом. Я считаю, Леонид Куравлев — великий русский артист!» — сообщил Сергей Никоненко.

Global Look Press / Lev Ilyin/Global Look Press

Режиссер также добавил, что Леонид Куравлев снимался в его собственных фильмах.

«Он снимался и в моих картинах: «Целуются зори», «Елки-палки!». Я собирал артистов, которые снимались у Василия Шукшина, — Георгия Буркова, Леонида Куравлева, Евгения Евстигнеева», — поведал собеседник ФАН.

кадр из фильма «Елки-палки» /

В завершение он подчеркнул, что народный артист РСФСР обладал выдающимся талантом.

«Леонид Куравлев был художник! Он был очень начитанным. Многое знал. Пример для подражания! За двести ролей, да еще как сыгранных! Даже если бы он сыграл одну роль в фильме «Живет такой парень» Василия Шукшина, то навсегда остался бы в истории отечественного кинематографа. Чувство Родины удалось рассмотреть с другой стороны», — подытожил режиссер.

Ранее Инна Чурикова в беседе с ФАН поделилась воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве. По ее словам, он умел вживаться в образ настолько реалистично, словно всегда был этим героем.