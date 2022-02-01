Шойгу: масштабные учения ВМФ РФ направлены на защиту российских национальных интересов

Москва, 1 февраля. Корабли российского флота в ходе крупных зимних учений в дальней морской зоне отрабатывают защиту безопасности РФ. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Учения ВМФ РФ проходят в различных районах Мирового океана, но при этом нацелены на защиту национальных интересов страны, сообщил Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в российском военном ведомстве.

«В январе-феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений», — подчеркнул министр обороны РФ.

Ранее сообщалось о противолодочных учениях кораблей Северного флота в акватории Норвежского моря. О начале маневров Тихоокеанского флота с проведением боевых стрельб в Японском море информировал RT.