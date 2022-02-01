Представители ДНР сообщили о возросшей активности беспилотников ВСУ над Донбассом

Донецк, 1 февраля. Народная милиция ДНР зафиксировала рост подозрительной активности беспилотников ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, что противоречит дополнительным мерам по обеспечению перемирия.

Народная милиция ДНР заявила об интенсификации полетов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе. Власти республики подозревают, что украинские военные таким образом проводят разведку в зоне потенциальных боевых действий.

«Мы фиксируем увеличение интенсивности пролетов украинских беспилотных летательных аппаратов на всех участках линии боевого соприкосновения», — заявил журналистам во вторник пресс-секретарь управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, действия ВСУ нарушают дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе, которые ввели запрет на открытие огня, ведение разведки, инженерных работ и применение авиации, в том числе беспилотной.

Представитель Народной милиции ДНР также доложил, что Генштаб ВСУ завершил разработку плана наступательной операции в Донбассе, сообщил RT.

Ранее власти республики обвинили ВСУ в съемке постановочных сюжетов для украинского телевидения о том, как солдаты «героически отбиваются» от наступления «террористов» и идут в наступление на Донбасс.