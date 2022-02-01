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Медики спасли восьмилетнюю девочку после серьезной аварии в Красноярском крае

Общество
Медики спасли восьмилетнюю девочку после серьезной аварии в Красноярском крае
pexels.com  /  Павел Сорокин

Красноярск, 1 февраля. Медицинские работники спасли школьницу, которая поступила в больницу после наезда автобуса. Авария произошла в октябре 2021 года. Подробности сообщают местные СМИ.

После ДТП у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов, а также травмы пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Пострадавшая находилась в тяжелом состоянии. Несколько дней пациентка оставалась в реанимационном отделении в Ачинске, в после ее доставили в Красноярск.

Специалистам пришлось проводить сложнейшие операции, чтобы заново собрать структуры опорно-двигательного аппарата. В спасении школьницы были задействованы врачи разных специальностей. Их усилия увенчались успехом, и спустя пару месяцев девочка смогла сделать первые шаги. Сейчас ее отпустили домой, однако необходимо продолжать лечение.

В Подмосковье медики сохранили жизнь беременной женщине с полным поражением легких, информирует РИАМО. Мать и младенца уже выписали из больницы.

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