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«Газпром» внакладе не останется: нестабильность в ЕС обеспечит РФ приток европейских капиталов
Политика
«Газпром» внакладе не останется: нестабильность в ЕС обеспечит РФ приток европейских капиталов
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

«Газпром» заинтересован в развитии долгосрочных и стабильных отношений с европейскими потребителями, но если ЕС предпочтет политику и идеологию, Россия внакладе не останется. Об этом ФАН рассказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Вразрез с принципами ЕС

Российский трубопровод «Северный поток — 2» идет вразрез с принципами энергетической политики стран ЕС. Такое заявление сделал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

«Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза», — заявил Домбровскис.

«Газпром» в накладе не останется: нестабильность в ЕС обеспечит РФ приток европейских капиталов
Global Look Press / Stefan Sauer/dpa

Его высказывание связано с принятой в ЕС программой по климатической нейтральности. Страны Европейского союза должны к 2050 году сократить количество вредных выбросов в атмосферу за счет отказа от потребления нефти и газа.

«Газпром» внакладе не останется

Как отметили Юрий Голубь, это заявление нельзя рассматривать как окончательную позицию Брюсселя по поводу «Северного потока — 2». Это естественное соединение антироссийской и зеленой риторик, характерных для публичных выступлений Домбровскиса, идеологизированный спич, не предполагающий ответственности за сказанное.

«Решение предстоит принять немецким и европейским регуляторам. Разумеется, не надо питать иллюзий по поводу того, что оно будет объективным, основанным исключительно на заботе об экономических интересах стран ЕС, благе рядовых потребителей и экологии. Слишком уж политизирован вопрос, слишком велико давление США и проамериканских кругов. Но в любом случае положение дел таково, что сегодня «Северный поток — 2» нужен ЕС больше, чем России», — пояснил Юрий Голубь.

«Газпром» в накладе не останется: нестабильность в ЕС обеспечит РФ приток европейских капиталов
nord-stream.com / Nord Stream

Он напомнил, что еще в конце прошлого года стало понятно, что проект уже окупил себя за счет взлета цен на газ. «Газпром» заинтересован в развитии долгосрочных и стабильных отношений с европейскими потребителями, но если ЕС предпочтет политику и идеологию, Россия внакладе не останется.

«Мировой рост цен на энергоресурсы только повышает инвестиционную привлекательность отечественной экономики, а несбыточность планов по декарбонизации и политическая нестабильность обеспечат нам приток европейских капиталов и технологий», — заключил Юрий Голубь.

Ранее издание Strategic Culture выпустило статью, в которой объясняется возможная выгода Соединенных Штатов от давления на «СП-2». По словам авторов статьи, Вашингтон принуждает Германию отказаться от ввода в эксплуатацию трубопровода, чтобы занять энергетический рынок Европы.

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Все новости / Политика / «Газпром» внакладе не останется: нестабильность в ЕС обеспечит РФ приток европейских капиталов
россия газпром северный поток - 2
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