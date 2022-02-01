Минфин нашел возможность сэкономить средства россиян при оформлении ипотеки

Москва, 1 февраля. Минфин РФ должен разработать документ, который позволит людям, приобретающим квартиры в новостройках, больше не переплачивать по ипотеке, сообщают «Известия».

Госдума должна приступить к рассмотрению законопроекта в ноябре 2022 года. Изменения коснутся отмены двойного подписания закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру. Это приведет к уменьшению расходов кредиторов и заемщиков, позволит быстрее рефинансировать ипотечные займы и увеличить объем секьюритизации.

Согласно планам Минфина, дольщикам, одновременно являющимся заемщиками по ипотеке, не придется подписывать новую закладную. Достаточно будет оформить ее всего один раз.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота считает, что это повысит интерес покупателей жилья к ипотеке. Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова отметила, что в 2022 году рост ипотечных платежей может вырасти на 21% из-за повышения ставок на жилищные займы и подорожания квартир. Это приведет к увеличению переплаты на 32% за весь срок пользования кредитом, а сумма кредита с оплатой процентов за весь срок займа вырастет на 19%.

Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев ранее заявил, что девелоперы на фоне роста ипотечных ставок станут предлагать клиентам новые скидки и акции.

Директор екатеринбургского центра недвижимости «Домос» Владимир Лебедев советует внимательно изучать предложения малоизвестных банков или брать кредит на жилье там, где вы являетесь зарплатным клиентом. Не исключено, что к концу года ипотечная ставка достигнет уровня 12–14%, цитирует его «ФедералПресс».