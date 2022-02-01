Жительницу Соль-Илецка будут судить за убийство и грабеж

Оренбург, 1 февраля. Сотрудники СК России по Оренбургской области передали в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Соль-Илецка.

В ходе следствия по делу об убийстве в Соль-Илецке 46-летней женщины выяснилось, что его совершила местная жительница. После задержания она призналась, что во время ссоры насмерть забила обидчицу фрагментом деревянной гардины. Позже следователи обнаружили ее причастность к краже золотых серег у своей подруги. Для вынесения обвинительного приговора в суд передано уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража», сообщает Orenday.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Санкт-Петербурге 18-летнего гражданина Таджикистана по подозрению в убийстве соотечественника, работавшего таксистом. По версии следствия, задержанный зарезал таксиста, нанеся ему удары ножом в горло, затылок и грудь.