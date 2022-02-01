SOHR: Турция отправит новую партию сирийских наемников в Ливию

Триполи, 1 февраля. Турция готовит к отправке очередную партию сирийских наемников в Ливию. Боевики прибудут в западный регион страны в ближайшие дни, сообщили источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR).

Большинство комбатантов, которых Анкара намерена перебросить, ранее уже находились на ливийских землях, но вернулись на родину по истечении контракта. Согласно данным организации, каждый заплатил лидеру своей группировки 250 долларов, чтобы его внесли в список тех, кто отправится в Триполи.

Источники также сообщили, что турецкие силы несколько дней назад приказали группе из 250 боевиков собрать вещи и приготовиться к перелету в Сирию. Однако в последний момент возвращение наемников из Ливии отменили. Поездке помешала снежная буря в Стамбуле.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Обсерватория по правам человека вновь призвала к скорейшему выводу сирийцев с территории североафриканской страны. Боевики превратились в орудие для осуществления амбиций турецкого правительства в регионе.

На протяжении более полутора лет Турция продолжает игнорировать требования международного сообщества об эвакуации всех наемников и военного контингента. Руководство республики прикрывается нелегитимными соглашениями с расформированным триполитанским Правительством национального согласия от 2019 года, утверждая о законности размещения войск. Нынешнее наращивание лояльных Анкаре группировок происходит на фоне политического кризиса в Ливии, который вызван срывом всеобщих выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Ранее источники SOHR рассказали, что Анкара выплатила задержанную зарплату большей части сирийских боевиков в Ливии. Но сумма оказалась на 300 долларов меньше обещанной.