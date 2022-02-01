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Александр Жулин вспомнил, как изменил Татьяне Навке в браке

Шоу-бизнес
Александр Жулин вспомнил, как изменил Татьяне Навке в браке
instagram.com  /  @aleksandr_zhulin

Москва, 1 февраля. Тренер по фигурному катанию Александр Жулин признался, что не хранил верность фигуристке Татьяне Навке, когда они состояли в браке. По словам экс-спортсмена, у него была связь с другой женщиной.

Жулин вспомнил, что познакомился с Навкой в 1993 году на банкете после чемпионата мира. Олимпийская чемпионка поразила его своими навыками на танцполе. Тренер влюбился в фигуристку и каждые выходные в течение двух месяцев летал к ней в Москву.

Позднее пара начала жить вместе в США. В общей сложности Жулин и Навка провели вместе 14 лет, которые тренер, по его словам, вспоминает с теплотой. Однако без серьезных проблем и измен в их браке все же не обошлось.

«Причем был период, когда я возвращался к [фигуристке] Оксане Грищук, уже будучи с Татьяной Навкой. Я тренировался с ней. Случился этот конфуз. Таня сильно плакала. Но я за одну ночь понял, что творю что-то непотребное», — поделился Жулин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Александр Жулин вспомнил, как изменил Татьяне Навке в браке
Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Бывший муж Навки считает эту измену огромной ошибкой в своей жизни, передает Teleprogramma.pro. По словам тренера, с ним случилось некое помутнение рассудка.

Ранее Александр Жулин опубликовал архивное фото с Татьяной Навкой и их дочерью. Экс-супруг фигуристки сообщил, что снимок, сделанный много лет назад, ему прислали поклонники.

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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Жулин вспомнил, как изменил Татьяне Навке в браке
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