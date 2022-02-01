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Парламент Ливии изберет нового премьер-министра 8 февраля
Весь мир
Парламент Ливии изберет нового премьер-министра 8 февраля
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Тобрук, 1 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что нового премьер-министра изберут через неделю.

По его словам, полный список кандидатов на пост главы переходного Правительства национального единства сформируется к следующему вторнику, 8 февраля. Члены парламента изучат историю претендентов и выберут замену Абд аль-Хамиду Дабибе.

Агила Салех уточнил, что все депутаты Палаты представителей обязаны явиться на важное для страны заседание. Отсутствие без уважительной причины повлечет за собой санкции вплоть до лишения членства в парламенте.

«Новый премьер-министр, который заменит Абд аль-Хамида Дабибу, будет выбран 8 февраля», — уточнил спикер.

На прошлой неделе пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек заявил, что депутаты поставили 12 условий для принятия кандидатуры следующего премьер-министра. В частности, быть гражданином Ливии, без иностранного паспорта и жены, в возрасте до 35 лет, в добром здравии, без судимости и с подтвержденным высшим образованием.

«Претендент на пост главы кабмина должен раскрыть финансовую информацию, получить поддержку минимум 25 членов законодательного органа и дать письменное обещание не баллотироваться на предстоящих выборах», — уточнил Блехек.

Палата представителей Ливии ранее сформировала шесть комитетов для наблюдения за назначением на суверенные должности и рассмотрения возможности объединения ведомств. Под проверку попали Центральный банк, Аудиторское бюро, Национальное управление по борьбе с коррупцией и другие.

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