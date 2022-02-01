Евгений Герасимов на церемонии прощания с Куравлевым рассказал, как актер вел себя в жизни

Москва, 1 февраля. Народный артист России Евгений Герасимов пришел на прощание с коллегой Леонидом Куравлевым, которого не стало 30 января. Он произнес трогательную речь о звезде «Афони» и вспомнил, каким был артист в реальной жизни.

Герасимов указал, что Куравлев располагал к себе людей, поскольку был замечательным человеком с теплотой и юмором. В артиста невозможно было не влюбиться. Герасимов уверен, что многие поколения будут смотреть картины, в которых снимался именитый артист.

«Общение с очень таким сдержанным и глубоким человеком, который наружу практически никогда себя не выплескивал, кроме своих ролей, где он это делал великолепно. А в жизни он такой скромный и даже застенчивый человек. На фестивалях он был веселым и прекрасным человеком», — отметит 70-летний актер, говоря, каким он запомнил Куравлева вне камер.

После кончины супруги актер перестал появляться на публичных мероприятиях, добавил Герамисомв. Куравлев сильно переживал эту трагедию. К тому же, добавил артист, звезда советского кинематографа плохо себя чувствовал.

Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 85 лет. Последние несколько недель он лежал в больнице, где проходил лечение. Незадолго до кончины артиста выписали из клиники, он отправился в хоспис.