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Коллеги и друзья Куравлева пришли проводить актера в последний путь

Общество
Коллеги и друзья Куравлева пришли проводить актера в последний путь
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 1 февраля. Близкие, коллеги и друзья актера Леонида Куравлева пришли на церемонию прощания с артистом, чтобы отдать ему дань уважения. Звезду отечественного кино провожают в последний путь отпеванием.

Прощание с Куравлевым проходит в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. Изначально предполагалось, что траурное мероприятие проведут в открытом режиме, но позднее было решено организовать все в закрытом формате.

Однако коллеги и друзья артиста получили возможность сказать ему последние слова на церемонии. В распоряжение ФАН поступило видео, на котором близкие возлагают цветы к гробу с телом актера. Кроме того, камера зафиксировала начало отпевания звезды фильма «Афоня».

Напомним, Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. По предварительным данным, актер умер от остановки сердца. Похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище, где покоится его жена Нина. По мнению режиссера Людмилы Цветковой, именно кончина жены довела звезду отечественного кино до смерти.

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