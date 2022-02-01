Владимир Зеленский: Украину никто не защитит

Киев, 1 февраля. Украине следует рассчитывать только на собственные силы, заявил президент страны Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде.

Глава государства призвал украинцев объединяться перед внешними вызовами. По словам Зеленского, власти должны осознать, что страна нуждается в единстве, поскольку никто ее не защитит.

«Мы должны быть едины в борьбе за жизнь и за здоровье», — сказал глава государства.

Как стало известно ранее, Зеленский не собирается присутствовать в Китае на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.