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Два белых тигренка родились в цирке-шапито «Максимус» во Владимире

Общество
Два белых тигренка родились в цирке-шапито «Максимус» во Владимире
pixabay.com  /  WikiImages

Владимир, 1 февраля. Два белых тигренка появились на свет в передвижном цирке «Максимус», который стоит у владимирского гипермаркета «Лента». Новорожденные кошечки унаследовали от мамы белый окрас. В природе такие тигры встречаются крайне редко.

Дрессировщик Вадим Камбегов рассказал, что детенышам всего несколько дней, но они уже очень активные. По его словам, из тигрят тоже будут делать цирковых артистов, но тренировки начнутся не ранее чем через пять месяцев.

Существует мнение, что с дикими животными в цирках при дрессировке жестоко обращаются, однако Вадим Камбегов отметил, что это не так, и животных только поощряют. Кроме того, его питомцы не выловлены из дикой природы, а, наоборот, спасены.

По словам дрессировщика, одного тигра он выкупил у олигарха с Рублевки, который собрался его убить. Еще несколько купили в сафари-парке в Южной Африке, где тигров разводят для охоты на них же самих.

Тем временем моржат, которые были спасены в Приморье, по решению суда передали в Московский зоопарк, где они будут жить, сообщал портал Deita. Зверей перевезли в Крым.

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