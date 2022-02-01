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Прокуратура Бийска взяла под контроль ликвидацию бродячих собак
Общество
Прокуратура Бийска взяла под контроль ликвидацию бродячих собак
wikipedia.org  /  Josh Plueger

Барнаул, 1 февраля. Бийская прокуратура обязала местную администрацию исполнять закон об отлове бездомных животных.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что проведенная проверка выявила отсутствие у властей Бийска муниципального контракта по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания одичавших собак. Главе города было вынесено представление, сообщает «Наш Бийск».

К дисциплинарной ответственности был привлечен начальник управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации. После этого местные власти заключили контракт на отлов бродячих псов с АНО ОЗЖ «Преданность». Прокуратура Бийска взяла этот вопрос под свой контроль.

Ранее ФАН сообщал о создании мэрией Якутска оперативного штаба, который будет управлять мероприятиями по отлову бродячих собак. Оперштаб и 15 бригад общей численностью почти в 200 человек создали после того, как одичавшие псы насмерть загрызли сотрудницу Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета Сардану Слепцову.

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собаки прокуратура отлов
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