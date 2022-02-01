США потребовали от членов семей американских госслужащих покинуть Белоруссию

Вашингтон, 1 февраля. Госдепартамент США распорядился, чтобы члены семей американских госслужащих в Белоруссии покинули территорию страны.

Как отмечается в сообщении ведомства, граждане США в Белоруссии должны принять во внимание непредсказуемый характер ситуации вокруг Украины. Таким образом американская сторона в очередной раз указала на якобы увеличивающуюся военную активность РФ у границы с соседней страной.

«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», — говорится в заявлении.

Москва неоднократно отвергала сообщения Запада о «вторжении» на Украину. ОФициальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что России не представляет угрозы для других стран.

Ранее Госдепартамент заявлял, что не считает начало военных действий на Украине неминуемым. Также Вашингтон продолжает выражать опасения по поводу дальнейшей эскалации обстановки на Украине.