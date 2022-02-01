Началась закрытая церемония прощания с Леонидом Куравлевым

Москва, 1 февраля. Церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым проходит в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. Родные и близкие покойного артиста прибыли на траурное мероприятие, которое проходит в закрытом режиме.

Гроб с телом Куравлева установили в прощальном зале медучреждения. Журналисты дежурили за дверями, однако происходящее в самом зале снимала камера.

Видео с траурной церемонии поступило в распоряжение ФАН. На кадрах видно, что к гробу с телом актера все же допустили нескольких людей, желающих возложить цветы и попрощаться со звездой отечественного кино.

Напомним, Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. Причиной смерти артиста назвали остановку сердца.

Звезду фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Памятник на могилу Куравлев выбрал себе еще при жизни.