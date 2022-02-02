Дешевым топливо уже не будет: почему «Газпром» не забронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа»

Геоэкономический фактор внес серьезные коррективы в стратегии закупок российского топлива некоторыми странами ЕС. Дешевым, как еще год назад, газ уже не будет. Об этом ФАН рассказал аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Не забронировал мощности

«Газпром» не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через территорию Польши на вторник. Об этом свидетельствуют данные GSA Platform.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Всего выставлялось на торги 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.

Дешевым газ уже не будет

Владислав Антонов напомнил, что в 2021 году цена на газ достигала исторических отметок из-за сбоя логистики поставок топлива. Несмотря на снижение спроса в ЕС, экспорт газа из РФ в страны Европы и Турцию в прошлом году вырос на 4%. Спрос на российское голубое топливо на мировых рынках останется высоким в 2022 году. За последние три месяца цена тысячи кубометров газа на европейском рынке устойчиво держится в диапазоне 800-1200 долларов.

«Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2022 году ожидает снижение спроса на дорогой газ и увеличение спроса на относительно дешевый уголь в Европе. МЭА прогнозирует снижение спроса на газ в Европе в этом году из-за высоких цен и повышения спроса на уголь. Уголь используется как альтернативное топливо для генерации электроэнергии, но его добыча сильно загрязняет окружающую среду. Вряд ли складывающаяся конъюнктура рынка вдохновит энтузиастов зеленого энергоперехода экономики ЕС», — пояснил Владислав Антонов.

Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что сегодня геоэкономический фактор внес серьезные коррективы в стратегии закупок российского топлива некоторыми странами ЕС. Дешевым, как еще год назад, голубое топливо уже не будет. На фоне уверенного выхода еврозоны из рецессии европейская промышленность будет нуждаться в стабильных поставках российских энергоресурсов. Несмотря на отказ той или иной страны в ЕС в закупке или транзите российского газа, в ближайшие годы доля «Газпрома» на рынке наших западных соседей останется на уровне около 40%.

«Интерес участников рынка к зеленым энергетическим ресурсам, к которым можно причислить и российский газ, продолжает расти. Наращивание предложения российским газовым гигантом для отечественных потребителей может пойти во благо социального и экономического развития страны. Российский газ уже стал очень привлекательным стимулом для энергопотребления крупных центров обработки данных (ЦОД) и дата-центров, предоставляющих инфраструктуру под ключ для экомайнинга криптовалют и блокчейн-вычислений. Зеленая цифровая энергетика уже стала в России синонимом развития индустрии цифровых финансовых активов, в то время как наши западные соседи вынуждены увеличивать долю угля для электрогенерации», — заключил Владислав Антонов.

Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что «Газпром» не поставляет голубое топливо в Польшу через территорию Украины. Если 17 января компания поставила 3,766 миллиона кубометров газа, то уже на следующий день показатель упал до 241 тысячи кубометров, затем — до нуля.