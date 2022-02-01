Все готово для наступления: Киев стянул в Донбасс более 50% сил армии Украины

Украина полным ходом готовится к наступлению на Донецкую и Луганскую народные республики, поэтому скапливает на линии фронта ударную группировку. К такому выводу пришел президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что разработка плана наступательной операции в Донбассе в генеральном штабе ВСУ завершилась. Он добавил, что на этой неделе начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала представит этот план командующему Операции объединенных сил (ООС) Александру Павлюку и командующим оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток» в Донбассе Дмитрию Красильникову и Александру Тарнавскому.

Политолог считает, что фактически все готово для наступления ВСУ в Донбассе. По его словам, Киев стянул к линии фронта более 50% вооруженного контингента, который есть на Украине. В ближайшее время планируется увеличить численность до 60-70%.

«В ДНР сейчас стянулось более 50% всего вооруженного контингента, который есть на Украине. Он будет увеличен еще до 60-70%. За последние три дня в Донбасс приехали все основные украинские СМИ. И это не военные корреспонденты. Украинские журналисты приехали на наступательную операцию. На этой неделе на линию фронта приедет и глава ВСУ. Там развернуто и уже апробируется примерно 300 ПТУР. До этого им «Джавелины» не давали перетащить через Днепр, а сейчас 300 штук находится в Донбассе. То есть численность военнослужащих в регионе увеличилась кратно. Самую большую опасность представляют территориальные батальоны. Кстати говоря, они имеют очень серьезное вооружение», — сказал он в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Федеральное агентство новостей / Екатерина Чалова

Дмитрий Абзалов уверен, что Украине нужна короткая и быстрая война, поскольку она спишет все долги Киева и позволит отвлечь людей от экономических проблем в стране.

«Короткая и быстрая война выгодна Украине. Экономика страны находится в очень сложной ситуации. Страховки от дефолта для Украины резко выросли в цене, превысив отметку в 900 базовых пунктов. Это много. Представим на секунду, что все рассосется через неделю-две? Вы экономику себе уже поломали об колено. Вы не жертва — вам никто ничего платить не будет. Киев не собирается восстанавливать Донбасс, потому что на это нужно 150 млрд долларов. На минуточку — золотовалютный резерв Украины составляет 30 млрд долларов. Это очень-очень много», — резюмировал Дмитрий Абзалов.

Санкции против Украины может ввести Европейский союз за то, что она не напала на Донбасс. Об этом заявил член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.