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Суд обязал омичку дать разрешение на лечение тяжелобольной дочки
Общество
Суд обязал омичку дать разрешение на лечение тяжелобольной дочки
пресс-служба правительства Архангельской области  /  Кирилл Иодас

Омск, 1 февраля. Омская прокуратура вынуждена была обратиться в суд, чтобы добиться госпитализации и начала лечения тяжелобольной 5-летней девочки.

Так как мать ребенка категорически отказывалась от ее госпитализации в БУЗОО «Специализированная детская туберкулезная больница», региональная прокуратура обратилась в суд с требованием направить девочку на лечение. Надзорное ведомство сочло, что позиция женщины создает угрозу для жизни и здоровья ребенка, а также нарушает права несовершеннолетней, сообщает «Омск-Информ».

Даже после решения суда о необходимости госпитализации больной девочки, ее мать продолжила упорствовать и подала апелляцию. Судебная коллегия областного суда отклонила ее доводы, после чего ребенка все-таки госпитализировали и начали лечить.

Ранее ФАН сообщал о том, что туберкулез может поражать не только органы дыхания, но и почки. Об этом заявил уролог, специалист УЗИ-диагностики, врач высшей категории Юрий Бахарев. По его словам, туберкулез почки очень сложно диагностировать, это заболевание эффективно лечится только в случае его выявления на ранней стадии.

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прокуратура девочка лечение
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