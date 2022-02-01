Суд обязал омичку дать разрешение на лечение тяжелобольной дочки

Омск, 1 февраля. Омская прокуратура вынуждена была обратиться в суд, чтобы добиться госпитализации и начала лечения тяжелобольной 5-летней девочки.

Так как мать ребенка категорически отказывалась от ее госпитализации в БУЗОО «Специализированная детская туберкулезная больница», региональная прокуратура обратилась в суд с требованием направить девочку на лечение. Надзорное ведомство сочло, что позиция женщины создает угрозу для жизни и здоровья ребенка, а также нарушает права несовершеннолетней, сообщает «Омск-Информ».

Даже после решения суда о необходимости госпитализации больной девочки, ее мать продолжила упорствовать и подала апелляцию. Судебная коллегия областного суда отклонила ее доводы, после чего ребенка все-таки госпитализировали и начали лечить.

Ранее ФАН сообщал о том, что туберкулез может поражать не только органы дыхания, но и почки. Об этом заявил уролог, специалист УЗИ-диагностики, врач высшей категории Юрий Бахарев. По его словам, туберкулез почки очень сложно диагностировать, это заболевание эффективно лечится только в случае его выявления на ранней стадии.