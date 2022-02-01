Льву Лещенко вручен Орден Почета Курской области

Курск, 1 февраля. Губернатор Курской области Роман Старовойт подписал распоряжение о вручении Льву Лещенко, которому сегодня исполнилось 80 лет, Ордена Почета Курской области.

Роман Старовойт отметил, что Лев Лещенко является великим певцом, настоящим патриотом и имеет корни из Курской области. От имени всех курян глава области пожелал Льву Валерьяновичу здоровья, благополучия и творческих успехов, передает сетевое издание «Друг для друга».

Дедушка и бабушка Льва Лещенко жили и работали в селе Любимовка Большесолдатского района, там же появился на свет его отец. В своей книге «Апология памяти» Лев Лещенко назвал Любимовку «родовым гнездом».

Ранее певец Лев Лещенко в беседе с ФАН рассказал о том, как готовится к концерту по случаю своего юбилея. Артист также пожелал читателям Федерального агентства новостей счастья и вселенской любви.